|
|Главная » Новости
13:30, 13 июня 2024 года
В Орловской области состоится патриотический автопробегОн посвящен 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Фото: архив
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона 22 июня в Орловской области состоится патриотический автопробег, посвященный 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Организатор мероприятия - наставник казачьего кадетского класса Есаулец Павел Акулов из Болховской гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского. Сбор участников и отправление запланированы на 4 часа утра 22 июня от места братского захоронения в Болхове.
Маршрут автопробега пройдет через мемориал в селе Кривцово, монастырь во имя святого Кукши, город Мценск, мемориал в селе Вяжи, поселки Залегощь и Верховье, а также монастырь Корсунская пустынь и поселки Покровское и Змиевка.
По пути участники автопробега посетят братские воинские захоронения и проведут молебны. Завершится мероприятие в парке Победы Орла, сообщили
в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.