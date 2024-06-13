В Орловской области состоится патриотический автопробег

Он посвящен 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: архив

Организатор мероприятия - наставник казачьего кадетского класса Есаулец Павел Акулов из Болховской гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского. Сбор участников и отправление запланированы на 4 часа утра 22 июня от места братского захоронения в Болхове.

Маршрут автопробега пройдет через мемориал в селе Кривцово, монастырь во имя святого Кукши, город Мценск, мемориал в селе Вяжи, поселки Залегощь и Верховье, а также монастырь Корсунская пустынь и поселки Покровское и Змиевка.