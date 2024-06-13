четверг 13.06.2024 16:13:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:30, 13 июня 2024 года

В Орловской области состоится патриотический автопробег

Он посвящен 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: архив

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона 22 июня в Орловской области состоится патриотический автопробег, посвященный 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
 
Организатор мероприятия - наставник казачьего кадетского класса Есаулец Павел Акулов из Болховской гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского. Сбор участников и отправление запланированы на 4 часа утра 22 июня от места братского захоронения в Болхове.
 
Маршрут автопробега пройдет через мемориал в селе Кривцово, монастырь во имя святого Кукши, город Мценск, мемориал в селе Вяжи, поселки Залегощь и Верховье, а также монастырь Корсунская пустынь и поселки Покровское и Змиевка.
 
По пути участники автопробега посетят братские воинские захоронения и проведут молебны. Завершится мероприятие в парке Победы Орла, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. 
 
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.