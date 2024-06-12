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14:47, 12 июня 2024 года В Орле на озере "Светлая жизнь" состоялась парусная регата В спортивном празднике приняли участие более 30 спортсменов.







12 июня на озере "Светлая жизнь" в Орле состоялась парусная регата. В ней приняли участие более 30 яхтсменов, которые боролись за победу в классах "Оптимист" и "Луч-мини". Соревнования были не только на воде - для зрителей была запланирована масштабная программа. Например, художники могли поучаствовать в пленэре, а любители мастерить - в создании бумажных кораблей. Также в этот день прошли турнир по палочному фехтованию, пионербол и лекции по истории парусного флота и орловских моряков.





Юлия Опанасюк



