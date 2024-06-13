В Орле появилось новое пространство, где можно реализовать свой проект

В штабе общественной поддержки "Единой России" ежемесячно проходит более сотни встреч.

С момента открытия штаба дома культуры, творческие коллективы и библиотеки провели более 500 различных мероприятий. Среди них были и те, которые помогают приобщить молодое поколение к чтению.

На одной из площадок можно было насладиться живым исполнением. Там наградили лучших активистов, чьи проекты стали не только развивающими, но и судьбоносными и помогли найти настоящих друзей.