В Орле появилось новое пространство, где можно реализовать свой проект

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8:30, 13 июня 2024 года
В Орле появилось новое пространство, где можно реализовать свой проектВ штабе общественной поддержки "Единой России" ежемесячно проходит более сотни встреч.
В Орле появилось новое пространство, где можно представить свой проект, пригласить гостей и стать частью общего дела. В штабе общественной поддержки "Единой России" ежемесячно проводится более сотни встреч.
С момента открытия штаба дома культуры, творческие коллективы и библиотеки провели более 500 различных мероприятий. Среди них были и те, которые помогают приобщить молодое поколение к чтению.
На одной из площадок можно было насладиться живым исполнением. Там наградили лучших активистов, чьи проекты стали не только развивающими, но и судьбоносными и помогли найти настоящих друзей.
Эльза Ахмедбекова