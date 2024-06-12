В орловском техникуме имени Лапочкина отметили День России

Праздник по традиции здесь встречают хороводом, народными песнями и танцами.

С размахом и в русском стиле отметили 12 июня в техникуме путей сообщения имени Лапочкина в Орле. И это не случайно, ведь учебное заведение располагается в старинном здании купца Апполонова, построенном в 1897 году.



Педагог дополнительного образования Орловского техникума Ольга Русакова рассказала, что учебное заведение решило возродить традиции купечества. Поэтому в этом году учебный процесс проходит в духе русских традиций 19 века.

Здание купца Апполонова чудом уцелело во время Великой Отечественной войны. В 1943 году его передали учебному заведению и отреставрировали силами педагогов и студентов. Многие элементы до сих пор сохранились в первозданном виде.

В ноябре, в день рождения купца, здесь пройдет купеческий бал. А в День России в техникуме о нем вспоминают как о гражданине великой страны, который спустя столетия остается достойным образцом для подражания.