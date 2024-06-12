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23:22, 11 июня 2024 года В Орле на улице Васильевской горел деревянный дом На месте ЧП работали пожарные.



Фото с места происшествия

11 июня в Орле на улице Васильевской, 17 горел деревянный дом. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 21:17.



К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные. Они оперативно сформировали звенья ГДЗС и приступили к тушению огня, который охватил все здание.





Пожар потушен, пострадавших нет. Об этом нашему корреспонденту сообщил помощник начальника дежурной службы пожаротушения Владимир Шевченко.





