Орловцам рассказали о финансовой грамотности

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13:56, 12 июня 2024 года
Орловцам рассказали о финансовой грамотностиВ центре внимания - семейный бюджет, сбережения, накопления и инвестиции.
В Орле на профильном фестивале говорили о финансовой грамотности. Участники узнали главный секрет, как значительно увеличить семейный бюджет.
Программа была похожа на обучение в студенческие годы: лекции, домашние задания и практика. Только вместо молодых специалистов за партами сидели целые семьи, которые учились, как приносить деньги в дом.
Особое внимание было уделено новой пенсионной реформе - программе долгосрочных сбережений. Она стартовала в текущем году. Увеличить сроки софинансирования на экономическом форуме предложил президент РФ Владимир Путин.
Также обсуждались способы избежать обмана со стороны телефонных мошенников.
Эльза Ахмедбекова