Орловцам рассказали о финансовой грамотности

В центре внимания - семейный бюджет, сбережения, накопления и инвестиции.

Программа была похожа на обучение в студенческие годы: лекции, домашние задания и практика. Только вместо молодых специалистов за партами сидели целые семьи, которые учились, как приносить деньги в дом.

Особое внимание было уделено новой пенсионной реформе - программе долгосрочных сбережений. Она стартовала в текущем году. Увеличить сроки софинансирования на экономическом форуме предложил президент РФ Владимир Путин.



Также обсуждались способы избежать обмана со стороны телефонных мошенников.