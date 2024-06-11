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20:15, 11 июня 2024 года

Орловские депутаты провели внеочередную сессию облсовета

В повестке дня значилось семь вопросов.



11 июня состоялось внеочередное заседание Орловского областного Совета народных депутатов. Депутаты собрались, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов.

Парламентарии обсудили три федеральных законопроекта, которые были направлены из Государственной Думы. Они касались изменений в бюджетный и налоговый кодексы. Кроме того, депутаты приняли проект федерального закона, направленный на поддержку семей с двумя и более детьми.
 
Также на сессии регионального заксобрания звание "Почетный гражданин Орловской области" присвоили генеральному директору "Агрофирмы Мценская" Николаю Жернову.

Следующее заседание областного Совета состоится 28 июня 2024 года. 



Екатерина Габова
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