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19:00, 11 июня 2024 года

Стали известны имена первых мультистобалльниц на ЕГЭ в Орловской области

Максимальное количество баллов по русскому языку и литературе набрали Дарья Боева и Анастасия Левина.

Фото: архив

В Орловской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные баллы получили 15 выпускников.
 
Обладателями двух наивысших результатов по русскому языку и литературе стали выпускницы областного центра - Дарья Боева и Анастасия Левина. Об этом сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования.
 
- Многие авторы проводят героев своих произведений через испытание любовью. Я тоже прошла испытание любовью к литературе и русскому языку. И вот результат - заветные 100 баллов на экзамене по русскому языку и литературе, - поделилась Дарья Боева, выпускница школы № 27 города Орла.
 
На текущий момент в Орловской области 10 выпускников получили 100 баллов по литературе, четыре - по химии, 15 - по русскому языку и трое - по профильной математике.
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