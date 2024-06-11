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21:00, 11 июня 2024 года Из Орла в Донецк отправили гуманитарный груз Посылку для разведроты ВДВ доставят в День России.



Фото: пресс-служба областного Совета

В орловском реготделении партии "Единая Россия" собрали очередную посылку для наших военных. Она предназначена для разведроты ВДВ. В состав груза вошли медикаменты, средства первой помощи, противоожоговые препараты, кардиограф и тактические медицинские сумки. пресс-службе областного Совета, посылку военным доставит боевой офицер, трижды кавалер Ордена Красной Звезды Евгений Климаков. В погрузке также участвовали спикер регионального парламента и секретарь "Единой России" Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин. Как сообщили , посылку военным доставит боевой офицер, трижды кавалер Ордена Красной Звезды Евгений Климаков. В погрузке также участвовали спикер регионального парламента и секретарь "Единой России" Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин. - В этом подразделении служит много ребят из Орла и Орловской области. Мы постоянно поддерживаем с ними контакт и стараемся отработать все их просьбы. Символично, что мы передаем эту посылку в День России - праздник единства и гордости за нашу страну, - сказал Леонид Музалевский.





