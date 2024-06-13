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8:00, 13 июня 2024 года В муниципальном транспорте Орла установят дополнительные валидаторы Тему обсудили в соцсетях после прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.



Фото: архив

В муниципальном транспорте Орла планируют установить дополнительные валидаторы. Работы должны завершиться до конца 2024 года. Об этом сообщили представители орловской мэрии в соцсетях под эфиром губернатора Андрея Клычкова.



Вопрос задал один из пользователей. Он поинтересовался, как продвигается установка валидаторов в городском общественном транспорте.



- Сроки завершения установки дополнительных терминалов оплаты зависят от финансовой ситуации в МУП "ТТП", планируется завершить данные работы до конца 2024 года, – сообщили в городской администрации.





