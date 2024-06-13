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14:00, 13 июня 2024 года В Орловской области диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 56 тысяч детей Они проходят с сентября по июнь.







В Орловской области диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 56 тысяч детей. Поликлиники Орла осмотрели более 30 тысяч маленьких пациентов.



Детская диспансеризация проходит в поликлиниках с сентября по июнь. Сейчас она уже в финальной стадии.



Диспансеризация включает лабораторную диагностику и осмотр у узких специалистов: стоматолога, офтальмолога, невролога и педиатра



При необходимости в программу осмотра добавляются расширенная диагностика и консультации у других специалистов.





Елена Литинская



