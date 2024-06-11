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17:30, 11 июня 2024 года В Орловской области запретят продавать детям газовые зажигалки Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года.



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В Орловской области запретят продавать детям товары, содержащие углеводородный газ. Такое решение приняли на заседании Орловского областного Совета. Причиной запрета стало распространение среди подростков опасной формы токсикомании - "сниффинга". Это явление, при котором пары бутана и пропана вдыхаются через нос, что может привести к аритмии, остановке сердца и даже смерти. региональный инфопортал, товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются необходимыми для повседневной жизни ребенка. А если несовершеннолетние смогут покупать такие продукты, это снизит возможность родителей контролировать их использование.



Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. До этого времени в регионе будут проводиться профилактические и предупредительные мероприятия. Как отмечает , товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются необходимыми для повседневной жизни ребенка. А если несовершеннолетние смогут покупать такие продукты, это снизит возможность родителей контролировать их использование.Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. До этого времени в регионе будут проводиться профилактические и предупредительные мероприятия.













