В Орловской области запретят продавать детям газовые зажигалки

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17:30, 11 июня 2024 года
В Орловской области запретят продавать детям газовые зажигалкиОграничения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Фото: архив
В Орловской области запретят продавать детям товары, содержащие углеводородный газ. Такое решение приняли на заседании Орловского областного Совета.
Причиной запрета стало распространение среди подростков опасной формы токсикомании - "сниффинга". Это явление, при котором пары бутана и пропана вдыхаются через нос, что может привести к аритмии, остановке сердца и даже смерти.
Как отмечает региональный инфопортал
, товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются необходимыми для повседневной жизни ребенка. А если несовершеннолетние смогут покупать такие продукты, это снизит возможность родителей контролировать их использование.
Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. До этого времени в регионе будут проводиться профилактические и предупредительные мероприятия.