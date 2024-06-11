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12:44, 11 июня 2024 года

С начала 2024 года орловцы запросили сведения из ЕГРН более 108 тысяч раз

Росреестр уточнил перечень лиц, имеющих право на получение персональных данных о правообладателе объекта недвижимости в составе общедоступных выписок из ЕГРН.


Росреестр уточнил перечень лиц, имеющих право на получение персональных данных о правообладателе объекта недвижимости в составе общедоступных выписок из ЕГРН. С 1 марта 2023 года личные данные перестали быть публичными для третьих лиц, они теперь доступны лишь с разрешения собственника недвижимости.

С начала этого года орловцы запросили сведения из ЕГРН более 108 тысяч раз, больше 95% от общего количества запросов поступило электронно. Доля бумажных всего 5%. Круг лиц в обновленном списке следующий. В нем и участники долевого строительства.
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