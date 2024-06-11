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16:30, 11 июня 2024 года 60 орловских пенсионеров соревновались в знании компьютера В области вновь прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью.







В Орловской области прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования собрали больше 60 участников из 29 муниципальных образований.



В общекомандном зачете первое место заняла команда Болховского района. Александр Сахаров из Троснянского района стал лучшим среди мужчин, а Надежда Беликова праздновала победу среди женщин. Четверо победителей представят Орловщину на всероссийском этапе.



Участники соревновались в умении работать с сайтом Социального фонда, смартфоном. Также проверялась финансовая грамотность в цифровой среде, знания работы в поисковиках и электронных сервисах.





Виктория Кондрашина



