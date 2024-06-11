60 орловских пенсионеров соревновались в знании компьютера
В области вновь прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью.
В Орловской области прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования собрали больше 60 участников из 29 муниципальных образований.
В общекомандном зачете первое место заняла команда Болховского района. Александр Сахаров из Троснянского района стал лучшим среди мужчин, а Надежда Беликова праздновала победу среди женщин. Четверо победителей представят Орловщину на всероссийском этапе.
Участники соревновались в умении работать с сайтом Социального фонда, смартфоном. Также проверялась финансовая грамотность в цифровой среде, знания работы в поисковиках и электронных сервисах.