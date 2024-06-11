На фестивале пионов в Орле представили 150 сортов цветка

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15:30, 11 июня 2024 года
На фестивале пионов в Орле представили 150 сортов цветкаЕго посетили больше восьми тысяч человек.
8 июня в детском парке Орла прошел фестиваль пионов. Для него коллекционеры срезали более 300 цветов 150 сортов. Пионы представили пять садоводов.
Гостями выставки стали почти восемь тысяч орловцев, а десять счастливчиков ушли домой с букетами пионов, которые разыграли в конце фестиваля.
Это не последний цветочный фестиваль в городе этим летом. Планируется проведение фестиваля ирисов и крупного фестиваля "Стрелка".
Татьяна Тимохина