На фестивале пионов в Орле представили 150 сортов цветка

Его посетили больше восьми тысяч человек.

8 июня в детском парке Орла прошел фестиваль пионов. Для него коллекционеры срезали более 300 цветов 150 сортов. Пионы представили пять садоводов.



Гостями выставки стали почти восемь тысяч орловцев, а десять счастливчиков ушли домой с букетами пионов, которые разыграли в конце фестиваля.



Это не последний цветочный фестиваль в городе этим летом. Планируется проведение фестиваля ирисов и крупного фестиваля "Стрелка".