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12:00, 11 июня 2024 года У орловцев падает интерес к микрозаймам Число таких договоров снизилось на 6%.





В 2023 году жители Орловской области заключили более пяти тысяч договоров с микрофинансовыми организациями региона. Это на 6% ниже показателя 2022 года, рассказали в пресс-службе Банка России.



К началу 2024 года орловцы были должны МФО 730 миллионов рублей. Как отметил заместитель управляющего отделением Центробанка по региону Игорь Злобин, благодаря введению специальных лимитов доступность кредитов для граждан с долговой нагрузкой более 80% снижается, что уменьшает риски избыточной закредитованности населения и бережет граждан от попадания в "долговую яму".





Артем Ежаков



