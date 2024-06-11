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14:30, 11 июня 2024 года

Орловцы могут прочитать письма Тургенева в интернете

Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" представил проект "Эпистолярная симфония".



На официальном сайте музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" появился новый медиапроект, созданный по письмам Тургенева, которые выкупил на различных аукционах и подарил музею московский меценат Андрей Коньков.

Основным условием дарителя было то, что письма не только пополнят экспозицию, но и будут прочитаны и услышаны.

Над проектом работала группа сотрудников музея, за литературную составляющую отвечал научный сотрудник музея-усадьбы Константин Андреев.

Письма охватывают значительный период жизни писателя. Теперь их можно увидеть, просто нажав клавишу на компьютере.

Озвучили проект народный артист России Валерий Баринов и заслуженный артист России Сергей Аксиненко. Операторскую работу проделал Вадим Петров.

Проект — полноценный информационный ресурс, за который отвечал разработчик сайта Роман Лунев.

Авторами идеи стали Андрей Коньков и Сергей Ступин.



Эва Стасюлевич
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