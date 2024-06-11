Орловцы могут прочитать письма Тургенева в интернете

Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" представил проект "Эпистолярная симфония".

Основным условием дарителя было то, что письма не только пополнят экспозицию, но и будут прочитаны и услышаны.



Над проектом работала группа сотрудников музея, за литературную составляющую отвечал научный сотрудник музея-усадьбы Константин Андреев.



Письма охватывают значительный период жизни писателя. Теперь их можно увидеть, просто нажав клавишу на компьютере.



Озвучили проект народный артист России Валерий Баринов и заслуженный артист России Сергей Аксиненко. Операторскую работу проделал Вадим Петров.



Проект — полноценный информационный ресурс, за который отвечал разработчик сайта Роман Лунев.



Авторами идеи стали Андрей Коньков и Сергей Ступин.