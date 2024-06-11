Главная » Новости



13:28, 11 июня 2024 года Журналист "Радио России. Орел" Юрий Левин удостоен спецнаграды на ПМЭФ Она вручена за помощь в медийном освещении форсайт-сессии.







Орловцы приняли участие в международной форсайт-сессии "Россия и мир к 2100 году: научно-технологические прорывы и управление будущим".



Молодежь из 19 стран мира собралась в дни проведения Петербургского международного экономического форума в северной столице и познакомила экспертов мирового уровня со своим видением будущего. Лучшие проекты молодежные команды представили в заключительный день работы ПМЭФ. По итогам молодежных проектов было подготовлено обращение в ООН. Его передали представителю МИД РФ.



Руководитель проекта "Горизонт 2100" Ирина Осокина отметила вклад кандидата философских наук Инги Желтиковой — основателя и руководителя научного проекта "Будущее сегодня" Орловского государственного университета. Журналист "Радио России. Орел" Юрий Левин был награжден благодарностью за помощь в медийном освещении форсайт-сессии.





Антон Сорокин



