Орловский автодорожный техникум примет военно-патриотический форум "Защитники"

10 июня старт проекту дал губернатор Андрей Клычков.

В 2023 году Орловский автодорожный техникум получил грант в 60,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали здание, оснастили кабинеты, открыли семь новых направлений, среди которых информационные технологии, операторы БПЛА, правоохранители.



Техникум подал документы на другой грант — на организацию патриотического мероприятия. Получил больше десяти миллионов рублей. Осенью учебное учреждение станет площадкой военно-патриотического форума-слета "Защитники".



Сейчас идет прием заявок на участие. Приглашают старшеклассников и студентов профессиональных образовательных организаций региона. Ожидается, что форум охватит три тысячи участников. Ребята смогут познакомиться с актуальными техническими возможностями, такими как кибербезопасность, авиационное проектирование, управление БПЛА.