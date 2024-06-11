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12:30, 11 июня 2024 года

Орловский автодорожный техникум примет военно-патриотический форум "Защитники"

10 июня старт проекту дал губернатор Андрей Клычков.



В 2023 году Орловский автодорожный техникум получил грант в 60,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали здание, оснастили кабинеты, открыли семь новых направлений, среди которых информационные технологии, операторы БПЛА, правоохранители.

Техникум подал документы на другой грант — на организацию патриотического мероприятия. Получил больше десяти миллионов рублей. Осенью учебное учреждение станет площадкой военно-патриотического форума-слета "Защитники".
 
Сейчас идет прием заявок на участие. Приглашают старшеклассников и студентов профессиональных образовательных организаций региона. Ожидается, что форум охватит три тысячи участников. Ребята смогут познакомиться с актуальными техническими возможностями, такими как кибербезопасность, авиационное проектирование, управление БПЛА.



Мария Семак
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