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11:00, 11 июня 2024 года В Орле в молодежные экоотряды вступили 160 человек Уже скоро откроется набор на июль.





В Орле в молодежные экоотряды вступили 160 человек. Об этом рассказали в городской администрации. Ребята уже навели порядок на площади Попова, в сквере Лескова, на территории 909-го квартала.



С 25 июня начнется набор отрядов на июль, а с 27 июля — на август. Работают они с 9:00 до 11:30. Ориентировочная заработная плата — от пяти тысяч рублей.





Артем Ежаков



