Главная » Новости



8:28, 11 июня 2024 года Неосторожность при курении могла стать причиной ночного пожара в Покровском районе ЧП произошло в деревне Березовка.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

10 июня в три часа ночи в деревне Березовка Покровского района Орловской области загорелся жилой дом. По информации главного управления МЧС России по региону, к прибытию пожарных расчетов здание уже полыхало на площади в 30 квадратных метров, обрушилась кровля.



Огнеборцам удалось не пустить пламя дальше и спасти хозпостройку. Участие в ликвидации пожара приняли и добровольцы.



Никто не пострадал. Причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.











Артем Ежаков



