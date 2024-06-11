В сквере Гуртьева в Орле протестировали новое освещение

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10:00, 11 июня 2024 года
В сквере Гуртьева в Орле протестировали новое освещениеПланируется заменить все старые светильники.
Вечером 10 июня в сквере Гуртьева протестировали новое освещение. В рамках благоустройства здесь планируется заменить все старые светильники на более мощные. Стекло в новых фонарях будет прозрачное, тогда как у старых фонарей оно тонированное.
Работы по благоустройству идут с опережением графика. Ранее сообщалось, что первые мероприятия в обновленном сквере планируют провести уже в День города — 5 августа.
Мария Семак