В сквере Гуртьева в Орле протестировали новое освещение

Планируется заменить все старые светильники.

Вечером 10 июня в сквере Гуртьева протестировали новое освещение. В рамках благоустройства здесь планируется заменить все старые светильники на более мощные. Стекло в новых фонарях будет прозрачное, тогда как у старых фонарей оно тонированное.



Работы по благоустройству идут с опережением графика. Ранее сообщалось, что первые мероприятия в обновленном сквере планируют провести уже в День города — 5 августа.