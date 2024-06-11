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9:30, 11 июня 2024 года "День русского поля" в Орловской области пройдет 6 июля Он станет завершающим мероприятием аграрной недели.





В Орловской области снова пройдет "День русского поля". Он состоится 6 июля на площадке федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Начало — в 10:00. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.



"День русского поля" станет завершающим мероприятием аграрной недели, которая стартует 27 июня.



Ожидается, что для гостей праздника выступит Денис Майданов.





Артем Ежаков



