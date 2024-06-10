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21:27, 10 июня 2024 года Клычков призвал орловских коммунальщиков подготовиться к ливневым дождям 12 июня ожидаются обильные осадки.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал коммунальщиков подготовиться к ливневым дождям. По прогнозам синоптиков, 12 июня в Центральной России ожидаются обильные осадки.



- Прошу работников коммунальных служб быть готовыми и своевременно реагировать на ситуацию, - сказал глава региона 10 июня во время прямого эфира в соцсетях.



Согласно прогнозу синоптиков центра "Фобос", в День России центр страны накроет сильный ливень. Наибольшее количество осадков с грозами и градом выпадет во второй половине дня и вечером.











