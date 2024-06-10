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21:45, 10 июня 2024 года Трудовой десант ГТРК "Орел" высадился в Болховском районе Там недалеко от Кривцовского мемориала в 19 веке располагался Введенский храм.







Третий год подряд сотрудники ГТРК "Орел" отправляются на помощь в Болховский район. Там недалеко от Кривцовского мемориала в 19 веке находился Введенский храм. После кровопролитных боев святыня скрылась под покрывалом колючей ежевики. Сейчас обитель восстанавливают силами добровольцев.



В память об ушедших в бессмертие героях строится скит. Сотрудники нашей телерадиокомпании не понаслышке знают, сколько еще предстоит сделать. Третий год трудовой десант ГТРК "Орел" выезжает на помощь.



В этом году к акции присоединился коллектив "Зеленой рощи". Они помогли с уборкой мусора и сорняков, спилили сухие деревья. Также в работе участвовали юные помощники из православного трудового отряда "Всегда вместе" при Мценском Благочинии.





Владимир Маряшин



