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20:45, 10 июня 2024 года

В Орле будут изучать причины возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Федерального мегагранта удостоился проект научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ.



Орловские ученые будут изучать расстройства нервной системы на новом уровне. Научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета выиграл федеральный мегагрант в рамках национального проекта "Наука".

Среди 90 лучших научных проектов страны выбрали только 8 победителей. Один из них - проект орловского вуза.
 
Теперь в Орле будут исследовать причины возникновения неизлечимых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз.
 
Благодаря мегагранту орловские ученые получат новое оборудование для более точных и углубленных исследований. Для ученых опорного вуза это также возможность пройти стажировку в ведущих научных центрах страны и заявить о своих амбициозных планах.



Екатерина Габова
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