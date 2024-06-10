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20:45, 10 июня 2024 года В Орле будут изучать причины возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона Федерального мегагранта удостоился проект научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ.







Орловские ученые будут изучать расстройства нервной системы на новом уровне. Научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета выиграл федеральный мегагрант в рамках национального проекта "Наука".



Среди 90 лучших научных проектов страны выбрали только 8 победителей. Один из них - проект орловского вуза. Теперь в Орле будут исследовать причины возникновения неизлечимых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз. Благодаря мегагранту орловские ученые получат новое оборудование для более точных и углубленных исследований. Для ученых опорного вуза это также возможность пройти стажировку в ведущих научных центрах страны и заявить о своих амбициозных планах.





Екатерина Габова



