Орловская область получит более 6,5 миллионов рублей на лекарства для льготников
Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Орловщина получит более 6,5 миллионов рублей для обеспечения льготников лекарствами, медизделиями и питанием. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Право на льготные медикаменты имеют инвалиды, включая участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. Решение о назначении конкретного препарата или медицинского изделия принимает лечащий врач.