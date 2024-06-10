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18:30, 10 июня 2024 года В Орловской области бывшему полицейскому предъявили окончательное обвинение Расследование уголовного дела близится к завершению.



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Бывшему полицейскому из Орловского округа предъявили обвинение по нескольким уголовным делам. С апреля по сентябрь 2022 года ему стало известно о хищении преступной группой 16 объектов недвижимости и прав долгосрочной аренды земельного участка АО "Щелково Агрохим". Как установило следствие, в этот период обвиняемый склонял одного из членов преступной группы к передаче ему взятки в размере более шести миллионов рублей. За это он потребовал заключить с одним из ее участников договор аренды недвижимого имущества, фактически принадлежащего "Щелково Агрохим". Взамен обвиняемый хотел освободить фигуранта от ответственности. Кроме того, в августе 2023 года он получил от директора одного из садовых товариществ Орловского округа взятку в размере 400 тысяч рублей за обещание не возбуждать в отношении него уголовное дело. пресс-службе СУ СК России по Орловской области. Сейчас на бывшего полицейского заведены несколько уголовных дел. Следствие находится на завершающей стадии, а предварительное следствие осуществляется при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области. Об этом сообщили





