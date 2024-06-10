На избившую девятилетнюю дочь орловчанку завели уголовное дело
Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.
На избившую девятилетнюю дочь орловчанку завели уголовное дело. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.
Преступление случилось в начале июня. Сообщалось, что орловчанка в состоянии алкогольного опьянения напала на свою дочь и сотрудницу скорой помощи, приехавшую на помощь ребенку. Также она повредила карету скорой – машина после этого не смогла выйти на линию. Женщину задержали правоохранители.
– Ребенок в настоящее время находится дома. По имеющейся информации в отношении матери возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Органы опеки и попечительства проинформированы и проводят соответствующую работу в рамках своих полномочий, – заявил Домогатский.