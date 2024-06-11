В Ливенском районе простились с погибшим бойцом СВО

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10:30, 11 июня 2024 года
В Ливенском районе простились с погибшим бойцом СВООлегу Кормышеву было 24 года.
Фото: БПОУ ОО "Ливенский строительный техникум"
В Ливенском районе проводили в последний путь бойца СВО Олега Кормышева. Его похоронили в селе Орлово со всеми воинскими почестями.
Олег учился в Ливенском строительном техникуме по специальности "Технология продукции общественного питания". Его знали как ответственного студента, всегда готового прийти на помощь.
Он был активистом волонтерского движения. Регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, где неоднократно становился призером.
После срочной службы Олег подписал контракт с Министерством обороны. Это было в сентябре 2022 года.
Осенью 2023-го он получил контузию и ранение, три месяца провел в госпиталях, а затем вернулся на передовую.
20 мая 2024 года Олег Кормышев погиб. Ему было 24 года. Бойца похоронили со всеми воинскими почестями. Об этом сообщили
в Ливенском строительном техникуме.