В Ливенском районе простились с погибшим бойцом СВО

Олегу Кормышеву было 24 года.

Фото: БПОУ ОО "Ливенский строительный техникум"

В Ливенском районе проводили в последний путь бойца СВО Олега Кормышева. Его похоронили в селе Орлово со всеми воинскими почестями.



Олег учился в Ливенском строительном техникуме по специальности "Технология продукции общественного питания". Его знали как ответственного студента, всегда готового прийти на помощь.

Он был активистом волонтерского движения. Регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, где неоднократно становился призером.

После срочной службы Олег подписал контракт с Министерством обороны. Это было в сентябре 2022 года.

Осенью 2023-го он получил контузию и ранение, три месяца провел в госпиталях, а затем вернулся на передовую.