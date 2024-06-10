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19:00, 10 июня 2024 года В фотоловушки "Орловского полесья" попали рысь и черный аист Рысь оказалась в объективе, когда пришла на солонец, аист тоже пришел на кормушку.







Сразу две удачных фотоохоты прошло в "Орловском полесье". В фотоловушки попали краснокнижный аист и рысь.



Рысь оказалась в объективе, когда пришла на солонец. Черного аиста камера тоже зафиксировала у кормушки. Увидеть его — большая удача. Птица очень осторожная и ведет скрытный образ жизни.





Евгения Коростелева



