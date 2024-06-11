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8:00, 11 июня 2024 года Фуршетные закуски Тамары Сизовой принесли ей победу в орловском этапе "Мастера года" Теперь она представит Орловщину на федеральном уровне.







Более шести тысяч педагогов и умельцев со всей России приняли участие в конкурсе "Мастер года". В Орловской области среди 12 участников лучшей оказалась преподаватель техникума технологии и предпринимательства имени Русанова Тамара Сизова.



Она покорила жюри приготовлением, оформлением и сервировкой фуршетных закусок: канапе, тарталеток и брускетт.



Теперь в сентябре Тамара Сизова будет представлять Орловщину на всероссийском этапе в Тюмени.





Татьяна Тимохина



