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15:28, 10 июня 2024 года Орловцев приглашают в соседний регион на фестиваль "Дикая Мята" Одно из самых значимых музыкальных событий в России впервые пройдет сразу на шести сценах.





Орловцев приглашают на фестиваль "Дикая Мята". Музыкальное мероприятие состоится в Тульской области 14-16 июня.



Гостей впервые будет ждать музыкальный город с шестью сценами, четырьмя палаточными лагерями, территорией детства, пространством красоты и здоровья, бесплатной питьевой водой, спортивными площадками, развлечениями для взрослых и детей. Всего в программе - более 100 выступлений за три дня.





Долгожданное открытие фестиваля состоится в пятницу, 14 июня в 10:00. А в 17:15 начнется музыкальная программа на сцене Sirena.



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