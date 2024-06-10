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17:30, 10 июня 2024 года Жильцы дома № 2 по улице Силикатной в Орле добиваются ремонта здания Его состояние вызывает опасения.







В Орле жильцы дома № 2 по улице Силикатной добиваются ремонта здания. Его состояние вызывает опасения. Например, однажды мужчина рухнул в подполье — доски не выдержали.



Проблемы жильцы устраняют своими силами. Ранее им сообщали, что ремонт включен в график 2022 года, но его по итогу не было. Дом уже капитально ремонтировали в 2016 году. Светлана Шерстюк, жительница дома № 2 по улице Силикатная: "Когда ремонт сделали, то оказалось, что по смете было одно, а сделали совсем другое. То есть вообще, как нам сказали, что сделали на 60% даже и того не сделали". Стоимость контракта составила более шести миллионов рублей. За реконструкцию взялась московская фирма, которая в 2022 году была оштрафована за коррупцию. Олег Милешкин, начальник отдела Фонда капитального ремонта Орловской области: "В Фонд капитального ремонта обращений по некачественно выполненным работам или работам, выполненным не в полном объеме, не поступало. Фонд рассмотрит детальнее этот вопрос". Пока у дома нет даже адресной таблички. Здание до сих пор не числится в планах по расселению.





Владимир Маряшин



