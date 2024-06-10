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14:30, 10 июня 2024 года Главврача Глазуновской ЦРБ оштрафовали за незаконное использование медоборудования Нарушение выявила прокуратура Орловской области.



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Главврача Глазуновской ЦРБ привлекли к административной ответственности за использование медоборудования без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. прокуратуре Орловской области, в БУЗ ОО "Глазуновская ЦРБ" установили цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Оборудование ввели в эксплуатацию и использовали по назначению, но санитарно-эпидемиологическое заключение на него так и не получили. Как сообщили , в БУЗ ОО "Глазуновская ЦРБ" установили цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Оборудование ввели в эксплуатацию и использовали по назначению, но санитарно-эпидемиологическое заключение на него так и не получили. В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача больницы. В результате должностное лицо оштрафовали. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском, который обязал учреждение получить заключение. Требования прокуратуры были удовлетворены и решение суда исполнено.





