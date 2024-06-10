Главврача Глазуновской ЦРБ оштрафовали за незаконное использование медоборудования

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14:30, 10 июня 2024 года
Главврача Глазуновской ЦРБ оштрафовали за незаконное использование медоборудованияНарушение выявила прокуратура Орловской области.
Фото: архив
Главврача Глазуновской ЦРБ привлекли к административной ответственности за использование медоборудования без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения.
Как сообщили
в прокуратуре Орловской области
, в БУЗ ОО "Глазуновская ЦРБ" установили цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Оборудование ввели в эксплуатацию и использовали по назначению, но санитарно-эпидемиологическое заключение на него так и не получили.
В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача больницы. В результате должностное лицо оштрафовали.
Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском, который обязал учреждение получить заключение. Требования прокуратуры были удовлетворены и решение суда исполнено.