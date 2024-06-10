В Орловской области отметили праздник российской словесности

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16:30, 10 июня 2024 года
В Орловской области отметили праздник российской словесностиТоржества прошли в Спасском-Лутовиново.
В Спасском-Лутовиново с размахом отметили 225-й День рождения Пушкина и праздник российской словесности. Для гостей организовали целый ряд активностей.
Орловская "Бунинка" предложила присутствующим примерить костюмы XIX века, сыграть в крокет, сшить шляпку. Также здесь прошли: лекция по творчеству поэта Натальи Меркурьевой, чтение стихов, Пушкинский диктант и многое другое.
Основные торжества развернулись ближе к вечеру. На летней эстраде зазвучал симфонический оркестр. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы и продолжателю традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову.
Эва Стасюлевич