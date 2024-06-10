В Орловской области отметили праздник российской словесности

Торжества прошли в Спасском-Лутовиново.

В Спасском-Лутовиново с размахом отметили 225-й День рождения Пушкина и праздник российской словесности. Для гостей организовали целый ряд активностей.



Орловская "Бунинка" предложила присутствующим примерить костюмы XIX века, сыграть в крокет, сшить шляпку. Также здесь прошли: лекция по творчеству поэта Натальи Меркурьевой, чтение стихов, Пушкинский диктант и многое другое.



Основные торжества развернулись ближе к вечеру. На летней эстраде зазвучал симфонический оркестр. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы и продолжателю традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову.