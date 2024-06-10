Бойцам СВО из Орловской области отправили четыре машины бревен
Древесина незаменима при устройстве быта в условиях боевых действий.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
Сотрудники "Дорожной службы" Орловской области отправили на фронт четыре автомобиля с бревнами. Груз уже прибыл к месту назначения.
На предприятии пояснили, что древесина - важный материал для обустройства быта в условиях боевых действий. Она помогает создать укрытие для солдат, обеспечивая их безопасность и комфорт.
"Это ключевой пункт практически всех запросов от солдат с передовой, - рассказалив "Дорожной службе". - Парни должны хорошо обустроиться, чтобы обезопасить себя. Мы вносим свой вклад в защиту личного состава, предоставляя им крепкий и надежный блиндаж".