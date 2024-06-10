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18:00, 10 июня 2024 года Бойцам СВО из Орловской области отправили четыре машины бревен Древесина незаменима при устройстве быта в условиях боевых действий.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Сотрудники "Дорожной службы" Орловской области отправили на фронт четыре автомобиля с бревнами. Груз уже прибыл к месту назначения.



На предприятии пояснили, что древесина - важный материал для обустройства быта в условиях боевых действий. Она помогает создать укрытие для солдат, обеспечивая их безопасность и комфорт. ﻿"Это ключевой пункт практически всех запросов от солдат с передовой, - рассказали в "Дорожной службе". - Парни должны хорошо обустроиться, чтобы обезопасить себя. Мы вносим свой вклад в защиту личного состава, предоставляя им крепкий и надежный блиндаж".





