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7:30, 11 июня 2024 года 11 июня орловские МФЦ закроются на час раньше В среду они работать не будут.





В День России 12 июня орловские МФЦ работать не будут. Об этом рассказали в пресс-службе центра. 11 июня отделения закроются на час раньше обычного.



13 июня все отделения МФЦ в регионе вернутся к стандартному графику работы.





Артем Ежаков



