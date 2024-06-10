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14:55, 10 июня 2024 года Орловщина подала десять заявок на конкурс Минстроя по благоустройству Об этом было заявлено на аппаратном совещании в администрации региона.





В 2024 году Орловская область подала десять заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в администрации региона.



Как сообщает региональный информационный портал, в прошлом году по количеству поданных заявок Орловщина стала четвертой по стране, а в перерасчете на тысячу жителей – первой.



За несколько лет участия в конкурсе победителями стали 17 орловских проектов из десятка муниципалитетов. Это привлекло в регион 1,2 миллиарда рублей для развития знаковых общественных пространств малых городов и исторических поселений.





