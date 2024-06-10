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17:00, 10 июня 2024 года В Орловской области из-за заморозков пересеяли больше 16 тысяч гектаров сельхозкультур Посевной кампании посвятили один из вопросов аппаратного совещания в администрации региона.





В Орловской области из-за заморозков пересеяли 16,2 тысячи гектаров полей. Их засеяли яровыми культурами. Об этом шла речь на аппаратном совещании в администрации региона.



Как сообщает портал правительства области, всего посевная площадь сельхозкультур на 2024 год в регионе составляет 1344 тысячи гектаров, что на 13 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя. Уже посеяно 436 тысячи гектаров озимых культур, в том числе 374 тысячи гектаров зерновых и 62 тысячи гектаров озимого рапса.





Артем Ежаков



