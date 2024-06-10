Главная » Новости



13:57, 10 июня 2024 года Михаил Вдовин допустил завершение ремонта "Дворянки" до 1 июля Это случится при сохранении текущего темпа работ и хорошей погоды.





Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин снова побывал в реконструируемом сквере "Дворянское гнездо". Депутат выразил надежду, что при сохранении текущего темпа работ и хорошей погоды сквер могут сделать до 1 июля.



В нижней части сквера уложена плитка, почти готов асфальт, идут работы по обустройству газона. Как отметил Михаил Вдовин, 10 июня начинается обустройство части лестницы. На ротонде готовятся к финишной покраске. По словам депутата, работы в верхней части сквера осталось примерно на неделю.





Артем Ежаков



