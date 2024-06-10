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12:28, 10 июня 2024 года В Орле задержали серийного похитителя алкоголя из супермаркетов В деле фигурируют семь эпизодов.





В Орле 39-летнего мужчину обвиняют в семи эпизодах грабежа в супермаркетах. Его целью всегда был алкоголь. В деле фигурируют семь эпизодов.



Как рассказали в управлении МВД России по региону, мужчина просто брал алкоголь с полок и проносил его мимо кассы, игнорируя персонал магазинов. Вычислили любителя бесплатного спиртного по записям с камер.



Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб. Он оказался сравнительно небольшим — всего 3,7 тысячи рублей. Уголовное дело уже передано в прокуратуру.





Артем Ежаков



