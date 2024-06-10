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11:00, 10 июня 2024 года В Орле на две недели ограничили движение машин по части улицы Городской Неудобства для автомобилистов связаны с ремонтом.





В Орле на две недели ограничили движение транспорта по улице Городской на участке от улицы Линейной до улицы Пойменной. Об этом рассказали в городской администрации.



Неудобства для автомобилистов продлятся ежедневно с 20:00 до 8:00 до 23 июня. Они вызваны ремонтными работами.



Как напомнили в мэрии, временное ограничение означает, что в указанное время на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей и движению пешеходов.





