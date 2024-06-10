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11:30, 10 июня 2024 года В Свердловском районе отремонтировали фельдшерский пункт на 150 пациентов В нем появились водопровод и санузел.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Свердловском районе отремонтировали фельдшерский пункт в деревне Кошелево. Он обслуживает 150 пациентов из близлежащих населенных пунктов.



В медучреждении появились водопровод и санузел. Печное отопление заменили на котел. Также рабочие отремонтировали потолок, провели стяжку пола, оштукатурили стены, положили новую кафельную плитку, перекрыли кровлю, вставили новые окна.



Работы обошлись в 2,5 миллиона рублей. Ремонт сделан по нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена".





Артем Ежаков



