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17:30, 9 июня 2024 года В Орле ушел из жизни актер и режиссер Сергей Бурлаков Он скоропостижно скончался за несколько минут до начала показов режиссерской пушкинской лаборатории.



Фото: ОГАТ имени Тургенева

Сегодня не стало Сергея Бурлакова - актера и помощника режиссера Орловского государственного академического театра имени Тургенева. Он скоропостижно скончался за несколько минут до начала показов режиссерской пушкинской лаборатории.



Сергей Бурлаков много сотрудничал с творческими коллективами Орла. Почти во всех праздничных мероприятиях городского и областного масштаба участвовал как ведущий.



- Бесконечно больно и тяжело терять настоящего профессионала, такого ответственного, талантливого - доброго друга, партнера по сцене, надежного мужа и отца, замечательного человека, - сказано в сообщении ОГАТ имени Тургенева.



ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича Бурлакова.





