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8:30, 10 июня 2024 года В Орле появятся новые комплексы фотовидеофиксации Их установят по двум адресам.



Фото: архив

В Орле появятся новые комплексы фотовидеофиксации. Их разместят на перекрестке улицы Цветаева и Наугорского шоссе, а также на пересечении Московского шоссе и переулка Межевого.



Также в Орловской области утвержден список из 68 автомобильных участков, где в ближайшее время появятся стационарные комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщает региональный инфопортал.



Напомним, что комплексы фотовидеофиксации помогают контролировать соблюдение правил дорожного движения, например, выявлять водителей, которые не пристегнули ремень безопасности или выехали на встречную полосу.





