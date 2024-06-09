Боец СВО из Орловской области обвенчался перед отправкой на фронт

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17:00, 9 июня 2024 года
Боец СВО из Орловской области обвенчался перед отправкой на фронтТаинство совершили в Шаблыкинском районе.
Фото: Орловская митрополия
В Орловской области произошло радостное событие - венчание бойца СВО Сергея и его возлюбленной Анастасии. Таинство прошло во Введенском храме села Хотьково Шаблыкинского района.
Недавно Сергей получил ранение и находился на лечении дома. Перед тем, как отправиться на фронт во второй раз, он решил обвенчаться со своей любимой.
После исповеди и причастия на Божественной литургии их обвенчал настоятель храма протоиерей Дмитрий Канищев. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
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