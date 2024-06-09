В Орловской области ожидается дождливая рабочая неделя
По прогнозам синоптиков, возможны грозы и град.
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В Орловской области на предстоящей рабочей неделе ожидаются дожди. Как сообщили в Орловском гидрометцентре, на фоне высоких дневных температур прогнозируются местами грозы и град. При грозах порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
10, 11 и 12 июня на территории региона будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +31 градуса.
Грозы, град и порывистый ветер, по прогнозу синоптиков, возможны в отдельных районах 11 и 12 июня.