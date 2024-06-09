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14:05, 9 июня 2024 года В Орловской области поздравили работников легкой промышленности В отрасли работают около 2,6 тысяч человек.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Правительство Орловской области поздравило работников легкой промышленности с профессиональным праздником. В отрасли трудятся около 2,6 тысяч человек.



В поздравительной телеграмме было отмечено, что работники легкой промышленности не только выпускают широкий ассортимент гражданской продукции, но и создают эксклюзивный текстильный дизайн для интерьеров. Они также активно поддерживают своими специзделиями участников СВО.



Сегодня на российском рынке успешно представлены орловские трикотажные и швейные фабрики, компании, изготавливающие шторы, лентоткацкую продукцию. Этот праздник также отмечают преподаватели и студенты ОГУ имени Тургенева и Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова. Здесь на протяжении многих лет успешно готовят молодых специалистов.





