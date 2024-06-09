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12:12, 9 июня 2024 года Орловские пожарные спасли кота под аплодисменты детворы Животное забралось на дерево в поселке Покровское.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В поселке Покровское Орловской области спасли кота, который забрался на высокое дерево. Чтобы снять его с веток, пришлось вызывать сотрудников МЧС.





Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, жалобное мяуканье услышали дети, но не смогли найти животное. На помощь пришли спасатели. Они использовали трехколенную лестницу, чтобы спустить верхолаза с дерева. Испуганного кота под аплодисменты детворы передали местным жителям.





